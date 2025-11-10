Разработчики электроники предложили авансировать до 100% форвардных контрактов

Разработчики российской электроники предложили Минпромторгу регламентировать практику форвардных контрактов в сфере радиоэлектронной промышленности. В частности, участники рынка предлагают установить минимальную долю форвардных контрактов в госзакупках на уровне 10% и возможность авансирования заказа до 100% от суммы. Эти предложения были направлены консорциумом АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в него входят «Аквариус», Yadro, «Элемент» и др.) в Минпромторг, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к различным компаниям – разработчикам электроники, и источник, близкий в АНО ВТ.