Минэк назвал дальнейшие шаги в регулировании маркетплейсов

Минэк назвал дальнейшие шаги в регулировании маркетплейсовВ их числе интеграция с ГИС и защита от недобросовестных покупателей
Властям предстоит работа по имплементации нового закона о платформенной экономике, в частности интеграция с крупнейшими государственными информационными системами (ГИС). Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на сессии «Экономика доверия: прозрачный цифровой оборот на платформах» в ходе Дня платформенной экономики. «Нам предстоит интеграция примерно с 10 крупными ГИС, начиная от Роспатента, маркировки, Росаккредитации с декларированием и т. д.», – сказал Решетников. Он отметил, что в этом контексте полезен отложенный срок вступления в силу. Закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» начнет действовать с 1 октября 2026 г.
Другим аспектом станет борьба с недобросовестными практиками потребителей в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), за которыми следят наемные работники, не всегда готовые защитить интересы продавца и площадки, сказал Решетников. «Закон о защите прав потребителей придуман для тех случаев, когда приходишь в магазин, общаешься с владельцем товара и возникает разумный конфликт, который надо решить. Когда ты приходишь в ПВЗ возвращать товар, там не владелец, там на самом-то деле посредник, ему по большому счету все равно», – отметил глава Минэка. Решетников указывает, что все это оборачивается убытками для производителей и продавцов, которые они вынуждены закладывать в цену. Министр считает, что правильная регуляторика – резерв для снижения цен.