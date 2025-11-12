Минэк назвал дальнейшие шаги в регулировании маркетплейсов

Другим аспектом станет борьба с недобросовестными практиками потребителей в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), за которыми следят наемные работники, не всегда готовые защитить интересы продавца и площадки, сказал Решетников. «Закон о защите прав потребителей придуман для тех случаев, когда приходишь в магазин, общаешься с владельцем товара и возникает разумный конфликт, который надо решить. Когда ты приходишь в ПВЗ возвращать товар, там не владелец, там на самом-то деле посредник, ему по большому счету все равно», – отметил глава Минэка. Решетников указывает, что все это оборачивается убытками для производителей и продавцов, которые они вынуждены закладывать в цену. Министр считает, что правильная регуляторика – резерв для снижения цен.