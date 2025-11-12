Госкомпании вслед за ведомствами занялись импортозамещением офисного софта

Закупки офисного программного обеспечения (ПО) по закону 44-ФЗ (определяет порядок государственных и муниципальных закупок) упали в 2,2 раза за 9 месяцев 2025 г. до 553 млн руб., в то время как за аналогичный период 2024 г. объем составил 1,2 млрд руб. В то же время закупки по 223-ФЗ (определяет порядок закупок для компаний с госучастием), наоборот, выросли в 4,48 раза со 158,6 млн руб. за 9 месяцев 2024 г. до 747,7 млн руб. за аналогичный период 2025 г. Эти данные «Ведомостям» предоставил представитель поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».