Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Госкомпании вслед за ведомствами занялись импортозамещением офисного софта

Эксперты указывают на высокие темпы закупок этого ПО в госструктурах в прежние годы
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Закупки офисного программного обеспечения (ПО) по закону 44-ФЗ (определяет порядок государственных и муниципальных закупок) упали в 2,2 раза за 9 месяцев 2025 г. до 553 млн руб., в то время как за аналогичный период 2024 г. объем составил 1,2 млрд руб. В то же время закупки по 223-ФЗ (определяет порядок закупок для компаний с госучастием), наоборот, выросли в 4,48 раза со 158,6 млн руб. за 9 месяцев 2024 г. до 747,7 млн руб. за аналогичный период 2025 г. Эти данные «Ведомостям» предоставил представитель поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

В совокупности закупки офисного ПО в 2025 г. остаются на уровне 2024 г. как в штучном, так и в денежном объеме, подчеркнул представитель «Тендерплана». За 9 месяцев 2025 г. по ФЗ-223 и ФЗ-44 было произведено 373 закупки на 1,3 млрд руб. За аналогичный период 2024 г. количество закупок составило 319, а общая сумма – 1,35 млрд руб.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её