Замедление инфляции в развивающихся странах может повысить интерес к их бондам

На фоне замедления инфляции Центральные банки развивающихся стран все чаще снижают процентную ставку. С начала года чешский ЦБ снизил ее с 4 до 3,5%. ЦБ Польши снизил ставку на последнем заседании 6 ноября на 25 б. п. до 4,25%. А еще в апреле этого года ставка составляла 5,75%. 6 ноября ЦБ Мексики снизил процентную ставку с 7,5 до 7,25%. В начале года ставка составляла 10%. Аналитики Bloomberg ожидают снижений процентных ставок до конца года в Таиланде, Турции и Индии. Есть потенциал для снижения ставок в развивающихся странах. Например, ЦБ Бразилии все еще держит процентную ставку на уровне 15%, установившуюся 18 июня после ряда повышений. В реальном выражении ставка (за вычетом инфляции) в Бразилии составляет 10%, в Турции – 7%.