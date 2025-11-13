Замедление инфляции в развивающихся странах может повысить интерес к их бондам

Замедление инфляции в развивающихся странах может повысить интерес к их бондамИнтерес к рынкам ОАЭ, Саудовской Аравии, стран АСЕАН и БРИКС возрастает уже сейчас
Инфляция в странах развивающегося мира за последние два квартала была ниже, чем в развитых странах, следует из данных Bloomberg Index. Подобной тенденции не наблюдалось как минимум 3,5 десятилетия, за исключением периода пандемии, пишет издание. За III квартал 2025 г. в развитых странах инфляция составила 3,32% в годовом выражении, в то время как в развивающихся – 2,47% (самый низкий показатель с начала 2021 г.). Данных за II квартал издание не приводит.
На фоне замедления инфляции Центральные банки развивающихся стран все чаще снижают процентную ставку. С начала года чешский ЦБ снизил ее с 4 до 3,5%. ЦБ Польши снизил ставку на последнем заседании 6 ноября на 25 б. п. до 4,25%. А еще в апреле этого года ставка составляла 5,75%. 6 ноября ЦБ Мексики снизил процентную ставку с 7,5 до 7,25%. В начале года ставка составляла 10%. Аналитики Bloomberg ожидают снижений процентных ставок до конца года в Таиланде, Турции и Индии. Есть потенциал для снижения ставок в развивающихся странах. Например, ЦБ Бразилии все еще держит процентную ставку на уровне 15%, установившуюся 18 июня после ряда повышений. В реальном выражении ставка (за вычетом инфляции) в Бразилии составляет 10%, в Турции – 7%.