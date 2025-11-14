IT-отрасль опять попросила правительство сохранить льготы

IT-отрасль опять попросила правительство сохранить льготыЧасть преференций кабмин уже согласился сохранить, но компании хотят еще большей мягкости
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Среди новых предложений IT-бизнеса – постепенное увеличение страховых выплат вместо моментального роста с 2026 г., списание задолженности при формировании отрицательного сальдо, а также сохранение привилегий для IT-компаний – резидентов «Сколково».
Письмо с такими предложениями было направлено 10 ноября рабочей группой по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве на имя министра финансов Антона Силуанова и председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»). Документ есть в распоряжении «Ведомостей». В составлении письма принимали участие крупнейшие лобби IT-отрасли, объединяющие основных участников рынка. Это АРПП «Отечественный софт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), «Руссофт», «МИТ – Мы ИТ».