Минфин назвал сумму ожидаемых поступлений от технологического сбора

О планах кабмина ввести в России технологический сбор с 2026 г. «Ведомости» сообщили 10 ноября. Средства от него будут направлены, в частности, на финансирование мер в сфере развития радио- и микроэлектроники. Согласно предложенным поправкам, платить сбор нужно будет компаниям и ИП при ввозе или производстве промышленной продукции, перечень которой определит правительство. Поступления будут направляться в федеральный бюджет. Размеры технологического сбора будут также устанавливаться правительством в виде фиксированного значения за единицу товара в зависимости от его вида. Максимальное значение составит 5000 руб., подчеркнул Сазанов. Его администратором (в том числе в части создания необходимой нормативной базы) станет Минпромторг.