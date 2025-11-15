Минфин назвал сумму ожидаемых поступлений от технологического сбора

Минфин назвал сумму ожидаемых поступлений от технологического сбораОна будет расти и к концу 2028 года достигнет совокупно 218 млрд рублей
Сумма дополнительных налоговых поступлений в результате введения технологического сбора в 2026 г. составит 20 млрд руб. Об этом рассказал замминистра финансов статс-секретарь Алексей Сазанов в ходе выступления на заседании комитета по бюджету и налогам 15 ноября. Согласно правительственным поправкам, сбор будет взиматься в течение четырех месяцев будущего года – предполагается, что нормы вступят в силу лишь с сентября 2026 г. В последующие годы правительство прогнозирует существенно более высокие поступления: 88 млрд руб. в 2027 г. и 110 млрд в 2028 г., отметил Сазанов.
О планах кабмина ввести в России технологический сбор с 2026 г. «Ведомости» сообщили 10 ноября. Средства от него будут направлены, в частности, на финансирование мер в сфере развития радио- и микроэлектроники. Согласно предложенным поправкам, платить сбор нужно будет компаниям и ИП при ввозе или производстве промышленной продукции, перечень которой определит правительство. Поступления будут направляться в федеральный бюджет. Размеры технологического сбора будут также устанавливаться правительством в виде фиксированного значения за единицу товара в зависимости от его вида. Максимальное значение составит 5000 руб., подчеркнул Сазанов. Его администратором (в том числе в части создания необходимой нормативной базы) станет Минпромторг.
Министерство планирует вводить технологический сбор поэтапно – сначала его начнут собирать с готовых электронных устройств, в том числе с ноутбуков и смартфонов, чтобы запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли, сообщила пресс-служба Минпромторга. На втором этапе он будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. «Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», – сказано в сообщении.
До внедрения второй этап будет протестирован. Кроме того, министерство проведет консультации с бизнесом,чтобы не допустить двойного налогообложения деталей и готовой продукции.
Введение промышленного сбора в отдельных особо важных отраслях еще 2 июля анонсировал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Он отмечал, что собранные средства планируется направлять в специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку отдельных отраслей. Среди них он назвал, в частности, радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику.
Сейчас государственная финансовая поддержка отечественных разработчиков электроники в основном происходит в форме субсидий, выделяемых в рамках постановлений правительства №109 и №1252. Первое – от 17 февраля 2016 г. – устанавливает правила возмещения части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Второе – от 24 июля 2021 г. – устанавливает правила предоставления субсидий на обеспечение части затрат на создание электронно-компонентной базы и модулей.