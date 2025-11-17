Газета
Снижение цен на услуги сдерживало темпы инфляции в октябре

В конце года фактором риска может стать подготовка компаний к повышению НДС с нового года
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инфляция в октябре замедлилась до 7,71% год к году после 7,98% в сентябре. Рост в месячном выражении, наоборот, ускорился до 0,5% после 0,34%, следует из данных Росстата. С начала года цены поднялись на 4,81%.

Продовольственные товары подорожали за октябрь на 1,05% (в годовом выражении – на 9,25%), следует из данных Росстата. Причем плодоовощи выросли в цене сразу на 4,18%. Сильнее всего в месячном выражении подорожали помидоры (+22,5%), сладкий перец (+17,3%), огурцы (+12,3%), лимоны (+10,3%), куриные яйца (+6,9%). Стали дешевле морковь (-2%), яблоки (-1,9%), сахар (-1,7%). Борщевой набор, по оценке Минэкономразвития, стал дешевле на 0,2%.

