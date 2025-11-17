Эксперты признали эффективность регулирования цен в Белоруссии

Эксперты признали эффективность регулирования цен в БелоруссииНо дальнейшие возможности этого инструмента ограничены
Белоруссия сумела справиться с усилением инфляции благодаря масштабному ценовому регулированию, введенному в октябре 2022 г. При этом для страны сохраняются повышенные инфляционные риски, связанные с внешней волатильностью, ростом издержек организаций и эффектами последующей либерализации цен. К таким выводам пришли экономисты «Эксперт РА» в исследовании, посвященном инфляции в Белоруссии «в условиях масштабного ценового регулирования». «Ведомости» с ним ознакомились.
Помимо распространенного в мире контроля тарифов коммунальных услуг в Белоруссии сегодня присутствует и административное управление ценообразованием многих категорий товаров, охватывающее более 45% потребительской корзины (с 2022 г. до марта 2025 г. – 54%), отмечают аналитики «Эксперт РА». Регулирование цен касается всех основных звеньев цепочки добавленной стоимости: и производителей, и импортеров, и организаций розничной торговли.
Результативность данной меры в условиях инфляционного всплеска оказалась сверхвысокой: всего через год после введения контроля годовые темпы роста цен снизились на 15,5 процентного пункта до 1,9%, пишут эксперты. При этом в значительной мере достигнутое замедление инфляции было связано с воздействием рыночных факторов: снижением темпов роста цен в России, охлаждением сырьевых рынков и укреплением белорусского рубля.
Борьба президента с инфляцией
Белоруссия, так же как и Россия, столкнулась с ускорением динамики цен в 2022 г. С 10% в феврале годовые темпы инфляции к маю возросли до 17% и оставались на аналогичных или более высоких уровнях вплоть до сентября. В основе разгона инфляции лежали почти одни и те же факторы: перенос международного роста цен (в особенности из России), разрывы привычных цепочек поставок из-за санкционных ограничений, а также воздействие резкого ослабления курса национальной валюты в период с марта по июнь, отмечают эксперты. Дополнительным проинфляционным фактором выступал и стремительный рост денежной массы, говорится в исследовании.
6 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву № 10 «О недопустимости роста цен». 19 октября 2022 г. совет министров страны в исполнение директивы принял постановление «О системе регулирования цен», согласно которому повышение цен на целый перечень товаров должно было согласовываться с властями. В случае нарушений власти могли применять к предпринимателям и юридическим лицами различные меры вплоть до приостановки деятельности. За выполнением требований Лукашенко поручил следить генеральному прокурору и председателю комитета госконтроля Белоруссии. Увеличение отпускных и розничных цен по регулируемым товарам допускалось лишь в пределах согласованных лимитов, как правило не превышающих 0,3% в месяц, в противном случае требовалось согласование с министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь или местными исполнительными органами.
Это возымело свой эффект: уже в марте 2023 г. инфляция снизилась до 5,8% в годовом выражении, а в сентябре 2023 г. она составила лишь 1,87%, следует из данных национального статистического комитета Республики Беларусь. До марта 2025 г. инфляция не превышала 6,1%.
При этом в апреле 2025 г. число товаров, к которым относилось регулирование, снизилось на 120 позиций до 211. Смягчение административного давления стало значимым проинфляционным фактором, особенно для продовольствия, отмечают экономисты «Эксперт РА». Дополнительный импульс ускорению роста цен придала ситуация на мировых рынках (подорожали какао из Западной Африки, рыба и морепродукты из России, выросли мировые цены на растительные масла и корма). К маю инфляция в Белоруссии составила 7,1%. С 20 июня 2025 г. правительство Белоруссии вновь ужесточило порядок регулирования цен для производителей мяса, молока и кондитерских изделий. В октябре рост цен замедлился до 6,9%, сообщал Белстат.
Возможности ценового регулирования по длительному удержанию низких темпов инфляции оказались ограниченными: по мере усиления воздействия фундаментальных рыночных факторов его эффект постепенно ослабевал, отмечают эксперты. На цены давили как внутренний спрос, усиливающийся под влиянием увеличения доходов, так и издержки предприятий, которые нарастали из-за повышения затрат на персонал, постепенного повторного ослабления белорусского рубля и ускорения инфляции в России. Но шаги к постепенному отходу от контроля цен приводили к усилению влияния этих проинфляционных тенденций.
Инфляционные риски в Белоруссии в ближайшие 12–15 месяцев останутся повышенными, отмечают экономисты «Эксперт РА». «На ценовую динамику могут повлиять как внешние факторы – ситуация в экономике России (в том числе ставка ЦБ), мировые цены на энергоносители и международная геополитическая напряженность, так и внутренние – рост трудовых издержек, расширение кредитования и отложенные эффекты ценового регулирования», – говорится в докладе. Воздействие этих факторов создает условия для сохранения инфляции выше целевых ориентиров и требует осторожной политики со стороны монетарного регулятора и правительства Белоруссии, заключают эксперты.
Среди положительных факторов, снижающих инфляцию, – замедление роста цен в России, а также приостановка роста зарплат в Белоруссии. В случае если бы регулирования цен в республике не было, нынешние тенденции можно было бы назвать дефляционными, указывают в рейтинговом агентстве. Но в реалиях госрегулирования инфляция в 2026 г. может сохраниться на уровне 7%.
Плюсы и минусы госрегулирования цен
В новых условиях, когда классические рыночные механизмы не всегда работают, без вмешательства государства в процесс ценообразования и контроля за валютными потоками не обойтись, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер. Временные меры в обстановке неопределенности нормализуют социальную ситуацию и гасят финансовую волатильность, уверен эксперт. «Есть издержки регулирования в части снижения нормы прибыли на капитал корпораций, но они компенсируются положительным эффектом от сжатия инфляции и ценовой стабильности для потребителей», – говорит он.
Инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин отмечает, что эффект от мер трехлетней давности действительно был впечатляющим, но на его силу повлияли подавление инфляции внутри РФ за счет высокой ключевой ставки и укрепление российского рубля. «Без этих факторов успех в снижении цен внутри республики был бы не таким сильным», – считает Бахтин.
Он выразил уверенность в том, что второе ужесточение регуляции цен не поможет Белоруссии в борьбе с инфляцией. Продолжение административных мер приведет к гарантированному падению эффективности всего производства, снижению деловой активности, темпов роста ВВП и сжатию ассортимента, полагает Бахтин. Они же приведут к сбоям поставок и дефициту товаров в более отдаленной перспективе. «То, что власти вводят и отменяют ограничения, лишь осложняет жизнь бизнесу. Непредсказуемость для производителя гораздо хуже высокой или низкой инфляции», – рассуждает эксперт.
В более отдаленной перспективе такое регулирование приводит к накоплению дисбалансов в секторах, недофинансированию, недоинвестированию, падению качества и объемов производства. Все это рискует закончиться дефицитом и эффектом отложенной инфляции, указывает Бахтин.
Сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов согласен с тем, что регулирование цен дало краткосрочный эффект, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе мера станет негативным фактором. «Административное сдерживание цен искажает сигналы на рынке и ограничивает гибкость производителей в реагировании на изменения спроса. Это может снизить стимулы к производству, привести к дефициту и ухудшению качества товаров», – говорит Жирнов.
Ограничение роста цен и прибыли может привести и к тому, что оборудование не будет обновляться, и это негативно скажется на конкурентоспособности местных производителей, отмечает Жирнов. Эксперт считает, что более действенной мерой правительства могла бы стать материальная помощь уязвимым слоям населения для поддержания спроса.
Бахтин полагает, что в случае продолжения мер регулирования возможно формирование серого рынка и отрыв реальной инфляции от официальной статистики. «Власти могут довести цифры до любых приемлемых для них значений, а позднее отпустить цены в отдельных категориях или даже во всех сразу. Но это нерыночные факторы, и они непрогнозируемы в принципе», – говорит он.