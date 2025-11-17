Эксперты признали эффективность регулирования цен в Белоруссии

Белоруссия, так же как и Россия, столкнулась с ускорением динамики цен в 2022 г. С 10% в феврале годовые темпы инфляции к маю возросли до 17% и оставались на аналогичных или более высоких уровнях вплоть до сентября. В основе разгона инфляции лежали почти одни и те же факторы: перенос международного роста цен (в особенности из России), разрывы привычных цепочек поставок из-за санкционных ограничений, а также воздействие резкого ослабления курса национальной валюты в период с марта по июнь, отмечают эксперты. Дополнительным проинфляционным фактором выступал и стремительный рост денежной массы, говорится в исследовании.