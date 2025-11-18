Власти предлагают выделить больше средств из бюджета на новые регионы

Власти предлагают выделить больше средств из бюджета на новые регионыНа 35 млрд рублей увеличится имущественный взнос «Единому заказчику в сфере строительства»
Правительство предложило дополнительно выделить 35 млрд руб. на имущественный взнос компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая работает над инфраструктурным строительством в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Это следует из поправок правительства, которые предложены ко второму чтению проекта бюджета на ближайшие три года. Документ, одобренный комитетом Госдумы по бюджету и налогам, есть у «Ведомостей». Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении назначено на 18 ноября.
Поправки предполагают, что «Единый заказчик в сфере строительства» дополнительно получит 4,656 млрд руб. в 2026 г. (общая сумма составит 75,678 млрд руб.). Еще по 15 млрд руб. пойдет на эти цели в 2027 и 2028 гг. – в результате объем статьи расходов достигнет 156,735 млрд и 155,375 млрд руб. соответственно.