Кабмин одобрил право наследовать налоговые переплаты на ЕНС

Кабмин одобрил право наследовать налоговые переплаты на ЕНСПоправки устранят существующий сегодня правовой пробел
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативы Минфина, которые позволят наследовать положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС). Речь идет о поправках в Налоговый кодекс (НК) и закон «О налоговых органах Российской Федерации». Оба эти законопроекта были одобрены на комиссии 17 ноября, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к кабмину.
Проект поправок в ст. 79 части первой НК распространяет право на получение сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС умершего налогоплательщика, наследниками. Второй законопроект наделяет налоговые органы полномочиями предоставлять сведения о размерах таких переплат по запросу нотариуса. Оба документа вступят в силу спустя 270 дней после их опубликования. Это объясняется необходимостью подготовки информационных систем ФНС и Федеральной нотариальной палаты к межведомственному взаимодействию, говорится в пояснительной записке. В материалах к законопроекту отмечается, что он согласован Минэком, ФНС и Федеральной нотариальной палатой.