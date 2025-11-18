Газета
Главная / Экономика /

Кабмин одобрил право наследовать налоговые переплаты на ЕНС

Поправки устранят существующий сегодня правовой пробел
Анастасия Бойко
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативы Минфина, которые позволят наследовать положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС). Речь идет о поправках в Налоговый кодекс (НК) и закон «О налоговых органах Российской Федерации». Оба эти законопроекта были одобрены на комиссии 17 ноября, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к кабмину.

Проект поправок в ст. 79 части первой НК распространяет право на получение сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС умершего налогоплательщика, наследниками. Второй законопроект наделяет налоговые органы полномочиями предоставлять сведения о размерах таких переплат по запросу нотариуса. Оба документа вступят в силу спустя 270 дней после их опубликования. Это объясняется необходимостью подготовки информационных систем ФНС и Федеральной нотариальной палаты к межведомственному взаимодействию, говорится в пояснительной записке. В материалах к законопроекту отмечается, что он согласован Минэком, ФНС и Федеральной нотариальной палатой.

