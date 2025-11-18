Экономика Японии показала снижение впервые с 2024 года

ВВП Японии снизился в III квартале на 1,8% в годовом выражении и на 0,4% в квартальном, следует из опубликованных в понедельник данных кабинета министров страны. Это первое снижение с начала 2024 г. Снижение связано с сокращением экспорта, в том числе в автомобилестроении, и с уменьшением инвестиций в строительном бизнесе.