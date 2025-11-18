Экономика Японии показала снижение впервые с 2024 года

Экономика Японии показала снижение впервые с 2024 годаЭтому способствовали тарифы Трампа и проблемы в строительной сфере
ВВП Японии снизился в III квартале на 1,8% в годовом выражении и на 0,4% в квартальном, следует из опубликованных в понедельник данных кабинета министров страны. Это первое снижение с начала 2024 г. Снижение связано с сокращением экспорта, в том числе в автомобилестроении, и с уменьшением инвестиций в строительном бизнесе.
Агентство Reuters отмечает, что снижение ВВП ожидалось аналитиками. Более того, прогнозировалось, что падение составит 2,5% в годовом выражении и 0,6% в квартальном.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам