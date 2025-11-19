О чем договорились премьер-министры стран ШОС

Россия завершает председательство в Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), длившееся два года. В честь этого глав делегаций сначала приняли в национальном центре «Россия», ставшем уже традиционным для правительственных мероприятий, а затем – в Екатерининском зале Кремля. Основной упор в ходе председательства в Совете глав правительств Россия сделала на дальнейшем продвижении торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания.