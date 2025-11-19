О чем договорились премьер-министры стран ШОС

О чем договорились премьер-министры стран ШОСВ фокусе внимания – финансовая инфраструктура, транспортное развитие и искусственный интеллект
Россия завершает председательство в Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), длившееся два года. В честь этого глав делегаций сначала приняли в национальном центре «Россия», ставшем уже традиционным для правительственных мероприятий, а затем – в Екатерининском зале Кремля. Основной упор в ходе председательства в Совете глав правительств Россия сделала на дальнейшем продвижении торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания.
Сегодня в ШОС входят 10 стран, два государства-наблюдателя и 15 партнеров, а география охватывает практически всю Евразию, подчеркнул Мишустин. «Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал для повышения благосостояния граждан наших государств», – указал российский премьер. Суммарный экспорт государств – членов ШОС составил в прошлом году около 1/5 части мирового показателя, отметил Мишустин. Доля участников ШОС в глобальном ВВП достигла трети – по итогам текущего года она вырастет до 35%.