Какие налоговые поправки смягчил Минфин ко второму чтению

Государственная дума на пленарном заседании 18 ноября приняла во втором чтении пакет налоговых поправок, внесенных правительством в конце сентября. По сравнению с изначально предложенным вариантом многие нормы были смягчены министерством после получения предложений деловых объединений и профильного комитета Госдумы. «Ведомости» изучили, какие нормы были изменены ко второму чтению.