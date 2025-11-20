Недельная инфляция сохранила тренд на охлаждение

Недельная инфляция сохранила тренд на охлаждениеИПЦ продолжает снижаться в разрезе данных за прошлую неделю, подтверждают аналитики
Инфляция с 11 до 17 ноября ускорилась до 0,11% после 0,09% за предыдущую неделю с 6 по 10 ноября (из-за ноябрьских праздников период мониторинга оказался короче и составил пять дней вместо семи), следует из данных Росстата. С начала месяца показатель был на уровне 0,26% (0,15% на прошлой неделе), с начала года он составил 5,08% (5,32% на 10 ноября).
Минэкономразвития сообщило, что темп роста цен на продовольственные товары составил 0,21% в недельном выражении (0,19% на прошлой неделе), при этом плодоовощная продукция подорожала на 1,9% (1,7% за прошлый период). Цены на огурцы с 11 по 17 ноября выросли наиболее заметно неделя к неделе (7,24%), в лидерах также помидоры (2,67%), картофель (1,65%), капуста белокочанная (1,36%), свекла и морковь (по 0,8%), репчатый лук (0,7%). Снижались цены на сахар (-0,39%), вермишель (-0,22%), пшено (-0,2%), свинину, макаронные изделия и рис (-0,1%).