Недельная инфляция сохранила тренд на охлаждение

Инфляция с 11 до 17 ноября ускорилась до 0,11% после 0,09% за предыдущую неделю с 6 по 10 ноября (из-за ноябрьских праздников период мониторинга оказался короче и составил пять дней вместо семи), следует из данных Росстата. С начала месяца показатель был на уровне 0,26% (0,15% на прошлой неделе), с начала года он составил 5,08% (5,32% на 10 ноября).