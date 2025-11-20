Советник главы ЦБ не ждет массового использования гражданами цифровых рублей

Население вряд ли станет массово использовать цифровые рубли, так как на них нельзя будет получать проценты, заявил 19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля мне неочевидно, называя вещи своими именами. <...> Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», – сказал Тремасов на встрече со студентами в Томском госуниверситете (цитата по «Интерфаксу»).