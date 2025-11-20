Советник главы ЦБ не ждет массового использования гражданами цифровых рублей

Советник главы ЦБ не ждет массового использования гражданами цифровых рублейОсновная причина – в отсутствии возможностей начисления процентов
Население вряд ли станет массово использовать цифровые рубли, так как на них нельзя будет получать проценты, заявил 19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля мне неочевидно, называя вещи своими именами. <...> Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», – сказал Тремасов на встрече со студентами в Томском госуниверситете (цитата по «Интерфаксу»).
Многие россияне откроют цифровые кошельки из любопытства, но вряд ли будут держать на них значительные суммы, так как это потребует «пожертвовать доходностью вкладов», считает Тремасов. «У нас люди на самом деле такие активные и многие продвинутые в плане технологий. Поэтому <...> желание протестировать новую технологию, конечно, приведет к тому, что многие заведут свои цифровые кошельки», – сказал он.