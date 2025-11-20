Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Советник главы ЦБ не ждет массового использования гражданами цифровых рублей

Основная причина – в отсутствии возможностей начисления процентов
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Население вряд ли станет массово использовать цифровые рубли, так как на них нельзя будет получать проценты, заявил 19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. «На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля мне неочевидно, называя вещи своими именами. <...> Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», – сказал Тремасов на встрече со студентами в Томском госуниверситете (цитата по «Интерфаксу»).

Многие россияне откроют цифровые кошельки из любопытства, но вряд ли будут держать на них значительные суммы, так как это потребует «пожертвовать доходностью вкладов», считает Тремасов. «У нас люди на самом деле такие активные и многие продвинутые в плане технологий. Поэтому <...> желание протестировать новую технологию, конечно, приведет к тому, что многие заведут свои цифровые кошельки», – сказал он.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь