Главная / Экономика /

Американский крупный бизнес банкротится чаще

Среди ключевых факторов – повышенная процентная ставка ФРС и тарифы Трампа
Данила Моисеев
Крупные компании оказались особенно уязвимы из-за сочетания факторов пошлин и снижения доступности долгового финансирования
Крупные компании оказались особенно уязвимы из-за сочетания факторов пошлин и снижения доступности долгового финансирования / Максим Стулов / Ведомости

За 10 месяцев 2025 г. крупные американские фирмы подали 655 заявок на банкротство, в то время как за весь 2024 год таких заявок было 687, следует из данных S&P Global. Крупными компаниями в базе данных S&P Global считаются те публичные компании, у которых сумма активов и долгов на момент подачи заявления превышала $2 млн, а также частные компании с активами и обязательствами на сумму, превышающую $10 млн на момент подачи заявки. Банкротства крупного бизнеса могли иметь отложенный эффект – высокая ставка ФРС последних лет способствовала повышенной долговой нагрузке, хотя системных рисков пока нет, считают эксперты, опрошенные «Ведомостями».

Этот год может стать рекордным в контексте банкротств крупных компаний за последние 15 лет, подчеркивает Reuters. В агентстве считают, что виной тому прежде всего кредитный кризис. Для крупных компаний, больше зависимых от цепочек поставок, импорта и кредитования, появились дополнительные риски в виде новых тарифов. В частности, 98 банкротящихся крупных компаний заняты в сфере промышленности, уязвимой к проблемам с цепочками поставок. Следом за производственными предприятиями идут компании, работающие в сфере продажи потребительских товаров, – таких за 2024 г. уже 80. И та и другая категории уязвимы к тарифам, указывают в Reuters. Свою роль в банкротствах играет также сложная ситуация на рынке труда и снижение потребления у американцев с низкими доходами.

