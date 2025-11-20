Американский крупный бизнес банкротится чаще

Этот год может стать рекордным в контексте банкротств крупных компаний за последние 15 лет, подчеркивает Reuters. В агентстве считают, что виной тому прежде всего кредитный кризис. Для крупных компаний, больше зависимых от цепочек поставок, импорта и кредитования, появились дополнительные риски в виде новых тарифов. В частности, 98 банкротящихся крупных компаний заняты в сфере промышленности, уязвимой к проблемам с цепочками поставок. Следом за производственными предприятиями идут компании, работающие в сфере продажи потребительских товаров, – таких за 2024 г. уже 80. И та и другая категории уязвимы к тарифам, указывают в Reuters. Свою роль в банкротствах играет также сложная ситуация на рынке труда и снижение потребления у американцев с низкими доходами.