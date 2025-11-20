Как иностранные предприниматели инвестируют в развитие науки

Правительство должно сформулировать конкретный заказ, а также гарантировать крупным и мелким разработчикам, что, если они выйдут на готовый результат, их продукция будет куплена и оплачена по справедливым ценам, считает Селезнев. «Плюс льготное финансирование, и вы увидите, как рынок инновационных разработок в России просто взорвется», – говорит он. Для России оптимальна комбинированная модель, когда государство сосредоточивается на финансировании фундаментальных исследований и ранних стадий НИОКР, а бизнес – на прикладных разработках и коммерциализации, заявил Гоненко. Особая роль здесь у среднего бизнеса: именно он может стать мостом между университетской лабораторией и производством, если получит гарантии спроса и доступ к гибким инструментам поддержки, говорит эксперт.