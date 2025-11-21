Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты предупредили об ухудшении финансовых показателей крупнейших компаний

Поддержку реальному сектору может оказать смягчение денежно-кредитной политики
Ксения Котченко
Данила Моисеев
Freepik
Freepik

Аналитики отмечают тенденцию к ухудшению отдельных финансовых показателей крупнейших публичных компаний нефинансового сектора из топ-50. В частности, фиксируется значительный рост отношения процентных платежей к выручке по компаниям выборки на фоне роста рыночных ставок по кредитам в последние годы. Показатель вырос в первом полугодии до 7,5% после 5,2% в целом за 2024 г. и 3,5% в 2023 г., говорится в исследовании «Топ-50 компаний: испытание на прочность», подготовленном АКРА. Несмотря на начавшийся цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), эксперты предполагают, что показатель будет оставаться на высоком уровне в 2026 г. и в дальнейшем будет зависеть от динамики ключевой ставки.

Маржа чистой прибыли топ-50 компаний демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению начиная с 2021 г. на фоне роста процентных расходов в совокупности с увеличением других затрат, отмечается в исследовании. Показатель снизился в первом полугодии 2025 г. до 8,4% после 9,6% в 2024 г. и 10% в 2023 г.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её