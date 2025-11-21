Эксперты предупредили об ухудшении финансовых показателей крупнейших компаний

Аналитики отмечают тенденцию к ухудшению отдельных финансовых показателей крупнейших публичных компаний нефинансового сектора из топ-50. В частности, фиксируется значительный рост отношения процентных платежей к выручке по компаниям выборки на фоне роста рыночных ставок по кредитам в последние годы. Показатель вырос в первом полугодии до 7,5% после 5,2% в целом за 2024 г. и 3,5% в 2023 г., говорится в исследовании «Топ-50 компаний: испытание на прочность», подготовленном АКРА. Несмотря на начавшийся цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), эксперты предполагают, что показатель будет оставаться на высоком уровне в 2026 г. и в дальнейшем будет зависеть от динамики ключевой ставки.