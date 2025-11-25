МВФ призвал Казахстан сократить роль госсектора

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам миссии в Казахстан отметил высокий уровень экономической активности в стране. Организация подтвердила прогнозы о значительном росте ВВП на 6% в 2025 г. и на 4,5% в будущем году. В 2024 г. рост ВВП составил 5%. Вместе с тем в МВФ указывают на риски «перегрева» экономики и инфляции (по итогам 2025 г. рост цен может составить 13%).