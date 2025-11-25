Газета
Главная / Экономика /

МВФ призвал Казахстан сократить роль госсектора

Страна показывает рост ВВП в 6% при инфляции в 13%
Данила Моисеев
Риски «перегрева» экономики Казахстана могут привести к тому, что высокая процентная ставка сохранится, что ограничит экономическую активность
Риски «перегрева» экономики Казахстана могут привести к тому, что высокая процентная ставка сохранится, что ограничит экономическую активность / Максим Стулов / Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам миссии в Казахстан отметил высокий уровень экономической активности в стране. Организация подтвердила прогнозы о значительном росте ВВП на 6% в 2025 г. и на 4,5% в будущем году. В 2024 г. рост ВВП составил 5%. Вместе с тем в МВФ указывают на риски «перегрева» экономики и инфляции (по итогам 2025 г. рост цен может составить 13%).

Ближе к 2030 г. экономическое развитие Казахстана замедлится, ежегодный рост ВВП может составлять уже 3,5%, в том числе из-за увеличения налогов и возможного снижения цен на нефть, отмечается в исследовании МВФ. Но и инфляция должна при таком раскладе снизиться и приблизиться к целевому показателю в 5%.

