Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты РАНХиГС оценили эффективность решений G20

Члены организации успешно решают вызовы глобального развития, но не вопросы, связанные с финансовыми выгодами
Данила Моисеев
G20 для многих развивающихся стран является единственной площадкой, где можно на равных общаться с ведущими странами
G20 для многих развивающихся стран является единственной площадкой, где можно на равных общаться с ведущими странами / Reuters

Члены «Группы двадцати» за год после саммита в Рио-де-Жанейро выполнили обязательства в ключевых областях сотрудничества на 88%. Об этом говорится в Итоговом отчете о соблюдении требований саммита G20 в 2024 г., подготовленном РАНХиГС (вуз готовит доклад ежегодно начиная с 2008 г.). Документ есть у «Ведомостей». В то же время решение о поддержании недискриминационной, открытой и справедливой системы международной торговли на принципах ВТО было выполнено лишь на 56%, говорится в отчете.

Мониторинг подтвердил тенденцию к сохранению высокого уровня протекционизма в международной торговле, делают вывод авторы исследования. «Члены G20, как и другие страны, прибегают к тарифным и нетарифным мерам для реализации интересов национальных производителей и потребителей, в том числе выполняя социальные обязательства, в частности, стремясь обеспечить низкие цены на продовольствие и энергоносители для населения», – пояснили в РАНХиГС.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её