Эксперты РАНХиГС оценили эффективность решений G20

Члены «Группы двадцати» за год после саммита в Рио-де-Жанейро выполнили обязательства в ключевых областях сотрудничества на 88%. Об этом говорится в Итоговом отчете о соблюдении требований саммита G20 в 2024 г., подготовленном РАНХиГС (вуз готовит доклад ежегодно начиная с 2008 г.). Документ есть у «Ведомостей». В то же время решение о поддержании недискриминационной, открытой и справедливой системы международной торговли на принципах ВТО было выполнено лишь на 56%, говорится в отчете.