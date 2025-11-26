Эксперты РАНХиГС оценили эффективность решений G20

Эксперты РАНХиГС оценили эффективность решений G20Члены организации успешно решают вызовы глобального развития, но не вопросы, связанные с финансовыми выгодами
Члены «Группы двадцати» за год после саммита в Рио-де-Жанейро выполнили обязательства в ключевых областях сотрудничества на 88%. Об этом говорится в Итоговом отчете о соблюдении требований саммита G20 в 2024 г., подготовленном РАНХиГС (вуз готовит доклад ежегодно начиная с 2008 г.). Документ есть у «Ведомостей». В то же время решение о поддержании недискриминационной, открытой и справедливой системы международной торговли на принципах ВТО было выполнено лишь на 56%, говорится в отчете.
Мониторинг подтвердил тенденцию к сохранению высокого уровня протекционизма в международной торговле, делают вывод авторы исследования. «Члены G20, как и другие страны, прибегают к тарифным и нетарифным мерам для реализации интересов национальных производителей и потребителей, в том числе выполняя социальные обязательства, в частности, стремясь обеспечить низкие цены на продовольствие и энергоносители для населения», – пояснили в РАНХиГС.