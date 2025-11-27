Матвиенко заявила о резком росте количества «ложных» самозанятыхЭта «порочная» практика, по ее словам, применяется для ухода от уплаты налогов
Дискуссия о самозанятых продолжилась в Совете Федерации (СФ) в неожиданном разрезе. На следующий месяц после того, как правительство России заявило об отсутствии планов изменений этого института до 2028 г. (верхняя палата рекомендовала проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента в 2026 г.), председатель СФ Валентина Матвиенко заявила о резком росте количества «ложных» самозанятых. На пленарном заседании 25 ноября она призвала бороться с этой «порочной» практикой, которая используется для ухода от уплаты налогов.
Тему поднял член комитета по экономической политике Иван Евстифеев. Он попросил спикера дать поручение его комитету и комитету СФ по регламенту и организации парламентской деятельности «проработать вопрос дисбаланса в требованиях и условиях ведения бизнеса между самозанятыми, индивидуальными предпринимателями (ИП) и юридическими лицами». Сейчас, по словам сенатора, существует «перекос» в пользу самозанятых: например, для работы салона красоты им не нужно вести журналы отчетности, тогда как юридическому лицу требуется сразу 51 журнал, а ИП – 25 журналов. «Предприниматели и ООО платят налогов намного больше, нагрузки на них намного больше, чем на самозанятых», – заметил Евстифеев.