Убытки российских компаний по итогам трех кварталов выросли на четверть

Российские компании по итогам трех кварталов текущего года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 19,2 трлн руб., сообщил Росстат. Это на 7,7% меньше показателя за аналогичный период 2024 г. Прибыль получили 44 400 организаций, ее совокупный объем составил 25,7 трлн руб. (-1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В то же время убытки российских организаций выросли почти на четверть – до 6,52 трлн руб., следует из данных Росстата. В минус сработали 18 400 компаний (+11% к аналогичному периоду прошлого года).