Главная / Экономика /

Убытки российских компаний по итогам трех кварталов выросли на четверть

Сальдированная прибыль снизилась на 7,7%
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские компании по итогам трех кварталов текущего года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 19,2 трлн руб., сообщил Росстат. Это на 7,7% меньше показателя за аналогичный период 2024 г. Прибыль получили 44 400 организаций, ее совокупный объем составил 25,7 трлн руб. (-1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В то же время убытки российских организаций выросли почти на четверть – до 6,52 трлн руб., следует из данных Росстата. В минус сработали 18 400 компаний (+11% к аналогичному периоду прошлого года).

При подсчетах не учитывались итоги работы субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений и некредитных финансовых организаций, поясняет Росстат.

