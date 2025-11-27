Газета
Главная / Экономика /

Григоренко поручил расширить использование ИИ в работе ведомств

Уже сейчас он применяется в управлении нацпроектами и административных задачах аппарата правительства
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ведомства подготовят предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в свои информационные системы в следующем году. Такое поручение дал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко по итогам Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов в Красноярске. Это следует из перечня поручений (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера). Органы власти должны были направить свои предложения по цифровизации до 19 ноября в Аналитический центр при правительстве, тот, в свою очередь, систематизирует сведения и до 1 декабря предоставит их Минцифры, Минэкономразвития и правительству. Минцифры же должно будет до 25 декабря провести анализ представленных инициатив и обеспечить их отражение в ведомственных планах цифровой трансформации на 2026 г., следует из документа.

Правительство уже применяет ИИ в системе управления национальными проектами, повседневной работе аппарата правительства и для решения проблем регионов, рассказал вице-премьер в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации 26 ноября. «Искусственный интеллект – это не хайп, не эксперимент, а инструмент, который не только реально работает, но и повышает эффективность и скорость принятия любых решений, и все наши опыты внедрения искусственного интеллекта показывают двузначные цифры с точки зрения эффектов», – сказал Григоренко. Точность прогнозов составляет 96%, сказал вице-премьер.

