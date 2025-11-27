Григоренко поручил расширить использование ИИ в работе ведомств

Ведомства подготовят предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в свои информационные системы в следующем году. Такое поручение дал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко по итогам Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов в Красноярске. Это следует из перечня поручений (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера). Органы власти должны были направить свои предложения по цифровизации до 19 ноября в Аналитический центр при правительстве, тот, в свою очередь, систематизирует сведения и до 1 декабря предоставит их Минцифры, Минэкономразвития и правительству. Минцифры же должно будет до 25 декабря провести анализ представленных инициатив и обеспечить их отражение в ведомственных планах цифровой трансформации на 2026 г., следует из документа.