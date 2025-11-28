Газета
Главная / Экономика /

Эксперты прогнозируют ослабление доллара до середины 2026 года

Этому будет способствовать политика ФРС
Данила Моисеев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доллар в ближайшие полгода продолжит слабеть относительно мировых валют, считает большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. Этому будут способствовать вероятное продолжение снижения ставок ФРС, мотивированное замедлением экономического роста США, давление на регулятора со стороны Белого дома, а также прогнозируемое смягчение политики ликвидности, полагают аналитики.

О возможном ослаблении доллара говорят и эксперты JPMorgan и Bloomberg. Банк прогнозирует снижение индекса доллара DXY на 3% к середине 2026 г. Индекс учитывает стоимость доллара США в сравнении с шестью мировыми валютами (евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком), при этом наибольший вес индекса (57,6%) приходится на евро. Индекс растет, когда американская валюта укрепляется по отношению к другим валютам, и падает – когда ослабляется.

