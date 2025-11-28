Эксперты прогнозируют ослабление доллара до середины 2026 года

О возможном ослаблении доллара говорят и эксперты JPMorgan и Bloomberg. Банк прогнозирует снижение индекса доллара DXY на 3% к середине 2026 г. Индекс учитывает стоимость доллара США в сравнении с шестью мировыми валютами (евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком), при этом наибольший вес индекса (57,6%) приходится на евро. Индекс растет, когда американская валюта укрепляется по отношению к другим валютам, и падает – когда ослабляется.