Эксперты ожидают превышения дефицита бюджета США над планом

Дефицит бюджета США в октябре – первом месяце 2026 фискального года – составил $284,35 млрд. Это на 10,7% больше, чем дефицит за октябрь прошлого года, следует из данных министерства финансов США. Государственные расходы выросли в октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 17,9% до $688,7 млрд, а доходы – на 23,7% до $404,3 млрд.