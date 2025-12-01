Эксперты ожидают превышения дефицита бюджета США над планом

Эксперты ожидают превышения дефицита бюджета США над планомСпособствовать этому будут рост социальных расходов и сокращение налоговых поступлений
Усилия президента США Дональда Трампа по сокращению расходов и увеличению доходов не уменьшают дефицит бюджета, указывают эксперты, опрошенные «Ведомостями». Дефицит бюджета США в 2026 финансовом году они видят примерно на уровне $2 трлн, что существенно выше планов Белого дома ($1,6–1,7 трлн).
Дефицит бюджета США в октябре – первом месяце 2026 фискального года – составил $284,35 млрд. Это на 10,7% больше, чем дефицит за октябрь прошлого года, следует из данных министерства финансов США. Государственные расходы выросли в октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 17,9% до $688,7 млрд, а доходы – на 23,7% до $404,3 млрд.
