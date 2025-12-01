Российские города массово вводят туристический сбор

По его словам, «было бы справедливо, если бы те, кто приезжает к нам в гости, также вносили свой небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры». Ставку в 2% от стоимости проживания депутат назвал теми же деньгами, которые «любой турист тратит, к примеру покупая чашку кофе». «Но для городского бюджета эти «мелочи» сложатся в прогнозируемые 200 млн руб. в год. Эти средства мы сможем направить на то, чтобы сделать Нижний Новгород еще комфортнее и для нас самих, и для наших гостей», – заключил Пляскин.