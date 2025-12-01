Российские города массово вводят туристический сбор

Российские города массово вводят туристический сборОн не будет отпугивать туристов в отличие от растущих цен на размещение, считают эксперты
Туристический налог в 2026 г. появится в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Курске и нескольких городах Самарской области: Самаре, Тольятти и Жигулевске. Соответствующие решения в ноябре приняли городские думы. Ставка налога в этих городах составит 2% от налоговой базы (стоимости услуг по временному проживанию без НДС, но не менее 100 руб. за сутки), за исключением Самары и Тольятти. В Самаре ставка составит 1%, в Тольятти – 1% в туристический сезон (с апреля по сентябрь) и 0,5% в остальные месяцы.
В городской думе Нижнего Новгорода введение туристического налога назвали вопросом «не просто экономики, а элементарной справедливости». «Мы, нижегородцы, часто путешествуем по своей стране и регулярно платим этот сбор в других городах: в том же Санкт-Петербурге, Сочи или соседних Суздале и Владимире, где налог введен еще с 2025 г. Туристический налог стал нормой почти для 750 муниципалитетов России. Почему мы должны оставаться в стороне?!» – приводятся на сайте думы слова главы комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму Сергея Пляскина.
По его словам, «было бы справедливо, если бы те, кто приезжает к нам в гости, также вносили свой небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры». Ставку в 2% от стоимости проживания депутат назвал теми же деньгами, которые «любой турист тратит, к примеру покупая чашку кофе». «Но для городского бюджета эти «мелочи» сложатся в прогнозируемые 200 млн руб. в год. Эти средства мы сможем направить на то, чтобы сделать Нижний Новгород еще комфортнее и для нас самих, и для наших гостей», – заключил Пляскин.
В пресс-релизе курского городского собрания о введении туристического налога говорится, что проводимая федеральным и региональным минфинами бюджетная политика «направлена на мобилизацию доходов бюджета». «В 2025 г. туристический налог введен на территориях 63 субъектов в 754 муниципальных образованиях, в том числе из ЦФО: Липецк, Орел, Тамбов, Владимир, Тверь и др. В Воронеже будет введен с 2026 г.», – отмечается в сообщении.
По расчетам воронежских депутатов, эта мера позволит ежегодно пополнять городской бюджет на сумму более 80 млн руб. В гордуме Ижевска прогнозируют поступления в городской бюджет от туристического налога в размере 34,5 млн руб. в год. При этом еще в январе министерство туризма Удмуртии считало введение туристического налога «преждевременным и нецелесообразным», писал «Коммерсантъ».
«Ведомости» направили запросы в регионы, где туристический налог пока не введен. Представитель департамента культуры Брянской области сообщил «Ведомостям», что «с целью сохранения туристического потока в приграничном регионе, его положительной динамики введение туристического налога не планируется». В Калужской области также не планируют вводить туристический налог, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы губернатора и правительства.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью ТАСС 13 декабря 2024 г. заявлял, что туристический налог в регионе не будут вводить для удобства инвесторов и дополнительного привлечения туристов.
Дефицитные бюджеты
«В Ярославской области туристический налог точно не будет введен, мы не хотим никакой дополнительной нагрузки на инвесторов. Это не изменится. Мы специально говорим: дорогие друзья, приходите, никакого увеличения налогообложения не будет, все условия зафиксированы, будете стабильно развиваться, работать и получать прибыль», – говорил Евраев. При этом с 20 декабря в исторических центрах пяти городов Ярославской области (Ярославль, Рыбинск, Ростов, Переславль-Залесский и Углич) станет платной парковка. Платить за стоянку автомобиля придется даже по ночам и в праздничные дни, писали «Ведомости» 17 ноября.
Туристический налог вводит все больше российских городов, причем не обязательно тех, которые пользуются популярностью среди туристов, говорит политолог Ростислав Туровский. «Происходит это не от хорошей жизни. Средства от налога пойдут на развитие туризма, что немаловажно», – считает эксперт. По мнению Туровского, ставки невелики, так что отпугивать туристов будет не сбор, а растущие цены на размещение.
По данным Российского союза туриндустрии, в 2025 г. в разгар высокого сезона цены на проживание выросли более чем на 25% в шести регионах: Архангельской, Костромской, Липецкой и Новгородской областях, Мордовии и Ямало-Ненецком автономном округе. Во всех этих регионах, за исключением последнего, в 2025 г. был введен туристический налог.
Судя по динамике, список городов, вводящих налог, будет постепенно расширяться, говорит замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», политолог Татьяна Косачева. «Для туриста 2% от стоимости проживания – сумма небольшая и редко влияет на решение о поездке. А вот для регионального бюджета такие поступления могут быть заметными. Хороший пример – Приморский край: там туристический налог действует в шести муниципалитетах, и к 1 октября сборы превысили 25 млн руб. Средства направляют на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры», – сказала она «Ведомостям.
В подготовке материала участвовала Камила Давлетбаева