Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Южная Корея продолжила наращивать экспорт в ноябре, несмотря на торговые войны

В основном рост обеспечивают продажи полупроводников и автомобилей
Данила Моисеев
Ника Сизова
SEUNG-IL RYU / NURPHOTO VIA AFP
SEUNG-IL RYU / NURPHOTO VIA AFP

Южная Корея в 2025 г. может довести общий объем экспорта до $700 млрд, утверждают в министерстве торговли, индустрии и энергетики (MOTIE). Поможет ей в этом спрос на полупроводники, который сохранится как минимум до 2026 г., а также увеличение экспорта автомобилей после внесения ясности в тарифной политике США, считают в ведомстве. Опрошенные «Ведомостями» эксперты солидарны в том, что в ближайшее время экспорт продолжит расти.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте