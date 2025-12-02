Южная Корея продолжила наращивать экспорт в ноябре, несмотря на торговые войны

Южная Корея в 2025 г. может довести общий объем экспорта до $700 млрд, утверждают в министерстве торговли, индустрии и энергетики (MOTIE). Поможет ей в этом спрос на полупроводники, который сохранится как минимум до 2026 г., а также увеличение экспорта автомобилей после внесения ясности в тарифной политике США, считают в ведомстве. Опрошенные «Ведомостями» эксперты солидарны в том, что в ближайшее время экспорт продолжит расти.