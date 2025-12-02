Кабмин одобрил передачу ряда своих налоговых полномочий профильным министерствам

Согласно разработанному Минюстом законопроекту, ряд полномочий в сфере налогов, которые сейчас принадлежат правительству, будут переданы, например, Минфину, Минтруду, Минпромторгу и другим министерствам. Изменения планируется внести в Налоговый кодекс (НК), в случае принятия они вступят в силу с 2026 г.