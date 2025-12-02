Газета
Главная / Экономика /

Кабмин одобрил передачу ряда своих налоговых полномочий профильным министерствам

Это поможет ускорить принятие решений и сократить число бюрократических процедур
Дарья Мосолкина
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 1 декабря одобрила законопроект, регулирующий передачу ряда полномочий в сфере налогов от кабмина профильным министерствам. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к правительству, и подтвердил второй собеседник, знакомый с результатами заседания.

Согласно разработанному Минюстом законопроекту, ряд полномочий в сфере налогов, которые сейчас принадлежат правительству, будут переданы, например, Минфину, Минтруду, Минпромторгу и другим министерствам. Изменения планируется внести в Налоговый кодекс (НК), в случае принятия они вступят в силу с 2026 г.

