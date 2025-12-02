Правительство передаст полномочия ФОИВам для разгрузки аппарата

«У правительства есть и без того масса вопросов, которые без стратегического подхода решить сложно, а порой и невозможно. Поэтому разгрузка кабинета, делегирование части функций, имеющих текущий, рабочий и отраслевой характер, на уровень конкретного ведомства – шаг давно ожидаемый», – сказал Костин. По его мнению, подобная практика повлияет и на эффективность работы ФОИВов за счет расширения инициативного подхода к работе и повышения ответственности за принимаемые решения.