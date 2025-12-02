Правительство передаст полномочия ФОИВам для разгрузки аппарата

Правительство передаст полномочия ФОИВам для разгрузки аппаратаРазработанную Минюстом инициативу одобрил кабмин, выяснили «Ведомости»
Министерство юстиции разработало проект поправок о передаче ряда полномочий правительства федеральным органам исполнительной власти (ФОИВам). Правительство хочет ускорить эффективность управленческих решений. «Ведомости» ознакомились с содержанием предлагаемых изменений. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 1 декабря одобрила эту инициативу, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к Белому дому, второй – к комиссии.
Из проектной документации следует, что всего планируется внести 26 поправок о передаче полномочий. Среди них, например, есть такие: утверждение норм продовольственного обеспечения, выдача денежной компенсации вместо предметов вещевого имущества личного пользования в мирное время передаются Минобороны, утверждение норм обеспечения судебных приставов огнестрельным оружием, боеприпасами к нему и специальными средствами – главному судебному приставу РФ, а утверждение правил противопожарного режима, а также определение требований к оснащению объектов защиты – МЧС России.
Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предложенные изменения смогут повысить эффективность реализации передаваемых полномочий и ускорят принятие управленческих решений. По его словам, полномочия, о которых идет речь, затрагивают различные сферы правового регулирования, такие как защита прав и свобод граждан, социальное обеспечение, образование. Но важно подчеркнуть, замечает Груздев, что данный проект федерального закона не вводит и не приостанавливает, не отменяет и не признает утратившими силу действующие положения законодательства.
Централизация управленческого процесса всегда усложняет и удлиняет путь принятия решений, соглашается руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. А в условиях, когда время становится одним из самых важных ресурсов, особенно в технологическом соревновании, жертвовать им в угоду мнимой обстоятельности и не менее мнимой системности – просто непозволительное расточительство, пояснил он.
«У правительства есть и без того масса вопросов, которые без стратегического подхода решить сложно, а порой и невозможно. Поэтому разгрузка кабинета, делегирование части функций, имеющих текущий, рабочий и отраслевой характер, на уровень конкретного ведомства – шаг давно ожидаемый», – сказал Костин. По его мнению, подобная практика повлияет и на эффективность работы ФОИВов за счет расширения инициативного подхода к работе и повышения ответственности за принимаемые решения.
Очевидно, что потребуется оперативное принятие регуляторных решений в области налогов, и передача их в ведение Минфина означает очередное планомерное усиление позиций этого ведомства, обратил внимание юрист Олег Захаров. Еще один бенефициар перераспределения полномочий – Минтруд, которому отходит право унифицировать пока хаотичную систему дополнительных отпусков для работников с особыми условиями труда, указал он.
Раньше по большому счету те же ведомства готовили документацию, но утверждение было со стороны правительства, отмечает политолог Александр Немцев. «А сейчас они берут полностью всю ответственность, и финальное решение по этим полномочиям будут определять те же ведомства, которые их разрабатывают», – уточнил эксперт.
Сама идея разгрузки центрального аппарата правительства от избыточных полномочий в пользу профильных министерств не нова и последняя ее итерация была в 2021 г. в связи с переходом к новой системе единой публичной власти, в рамках которой было оптимизировано 77 полномочий (по подсчетам Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве), напомнил Захаров. Это, считает эксперт, позволит более гибко заниматься аппаратным позиционированием.