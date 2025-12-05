Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты назвали потенциал наращивания российского госдолга

По сравнению с развитыми странами позиция России более устойчива к увеличению объема заимствований
Данила Моисеев
Ведомости
Ведомости

Эксперты оценили потенциал наращивания российского госдолга и возможности его обслуживания по сравнению с другими странами мира. Россия может удерживать «безопасный» уровень госдолга в диапазоне 90–100% от ВВП, оценили аналитики Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН (расчеты есть у «Ведомостей»).

Оценка основывается на методике Международного валютного фонда (МВФ), изложенной в исследовании «Максимально приемлемый уровень задолженности по странам». Она учитывает не только бюджетные балансы, но и факторы, которые определяют долговую емкость государства с помощью налоговой базы, риска резких фискальных шоков, потенциального снижения темпов роста, премии за ликвидность (convenience yield), стоимости заимствований, и ряд других показателей. Согласно расчетам МВФ, развитые страны способны безопасно удерживать долг на уровне 124% от ВВП, развивающиеся – 76% от ВВП, а низкодоходные экономики – около 57%.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её