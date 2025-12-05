Эксперты назвали потенциал наращивания российского госдолга

Оценка основывается на методике Международного валютного фонда (МВФ), изложенной в исследовании «Максимально приемлемый уровень задолженности по странам». Она учитывает не только бюджетные балансы, но и факторы, которые определяют долговую емкость государства с помощью налоговой базы, риска резких фискальных шоков, потенциального снижения темпов роста, премии за ликвидность (convenience yield), стоимости заимствований, и ряд других показателей. Согласно расчетам МВФ, развитые страны способны безопасно удерживать долг на уровне 124% от ВВП, развивающиеся – 76% от ВВП, а низкодоходные экономики – около 57%.