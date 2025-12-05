Правительство определило состав рабочей группы по платформенной экономике

Правительство определило состав рабочей группы по платформенной экономикеЕе участники смогут согласовывать инициативы министерств по регулированию рынка
Правительство утвердило состав рабочей группы по платформенной экономике в рамках «регуляторной гильотины» – механизма снижения административной нагрузки на бизнес. В нее вошли представители посреднических платформ, площадок, которые пока не подпадают под регулирование нового профильного закона, деловых объединений, а также традиционного ритейла. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы платформенной экономики и «регуляторной гильотины».
О создании такой рабочей группы вице-премьер объявил в ходе Дня платформенной экономики 11 ноября. «Все нововведения будут обсуждаться на этой площадке, чтобы был соблюден баланс интересов бизнеса, продавца и покупателя», – говорил Григоренко.