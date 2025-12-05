Правительство определило состав рабочей группы по платформенной экономике

Правительство утвердило состав рабочей группы по платформенной экономике в рамках «регуляторной гильотины» – механизма снижения административной нагрузки на бизнес. В нее вошли представители посреднических платформ, площадок, которые пока не подпадают под регулирование нового профильного закона, деловых объединений, а также традиционного ритейла. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы платформенной экономики и «регуляторной гильотины».