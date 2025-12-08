Почему ЦБ Индии снизил процентную ставку до 5,25%

Резервный банк Индии (RBI) снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%. Ставка ЦБ с февраля 2023 г. по декабрь 2024 г. составляла 6,5%. Затем RBI приступил к ее плавному снижению. В начале июня 2025 г. регулятор снизил ставку с 6 до 5,5%.