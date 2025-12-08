Почему ЦБ Индии снизил процентную ставку до 5,25%Мотивом решения регулятора стала низкая инфляция
Резервный банк Индии (RBI) снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%. Ставка ЦБ с февраля 2023 г. по декабрь 2024 г. составляла 6,5%. Затем RBI приступил к ее плавному снижению. В начале июня 2025 г. регулятор снизил ставку с 6 до 5,5%.
Нынешний шаг RBI стал возможен прежде всего благодаря снижению инфляции, считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС мир инвестиций» Оксана Холоденко. Индия находится в выигрышном положении из-за высокого роста ВВП при инфляции, в последние месяцы не превышающей 1–2%, считает эксперт по фондовому рынку «Гарда капитала» Кирилл Селезнев. «В октябре инфляция составила 0,25% в годовом выражении – это фантастика даже по меркам развитых стран», – отмечает он.