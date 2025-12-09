Эксперты ждут нового снижения ставок ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) – до 3,5–3,75% на заседании, которое пройдет 9–10 декабря, считают международные информагентства и опрошенные «Ведомостями» эксперты. Итоги будут оглашены на пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится 10 декабря в 22.30 мск.