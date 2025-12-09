Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты ждут нового снижения ставок ФРС

Решение регулятору диктуют рынок труда и ожидания аналитиков
Данила Моисеев
JUSTIN LANE / TASS
JUSTIN LANE / TASS

Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) – до 3,5–3,75% на заседании, которое пройдет 9–10 декабря, считают международные информагентства и опрошенные «Ведомостями» эксперты. Итоги будут оглашены на пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится 10 декабря в 22.30 мск.

Нынешнее решение ФРС по процентной ставке станет последним в этом году. Следующее решение регулятор будет принимать уже 27–28 января 2026 г.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её