Эксперты ждут нового снижения ставок ФРС

Эксперты ждут нового снижения ставок ФРСРешение регулятору диктуют рынок труда и ожидания аналитиков
Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) – до 3,5–3,75% на заседании, которое пройдет 9–10 декабря, считают международные информагентства и опрошенные «Ведомостями» эксперты. Итоги будут оглашены на пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится 10 декабря в 22.30 мск.
Нынешнее решение ФРС по процентной ставке станет последним в этом году. Следующее решение регулятор будет принимать уже 27–28 января 2026 г.
