Дефицит бюджета может оказаться выше планов из-за недобора нефтегазовых доходов

Ненефтегазовые доходы (ННГД) за ноябрь составили 2,446 трлн руб. За 11 месяцев показатель равен 24,87 трлн руб., что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минфин отмечает, что в уточненном законе о бюджете предусмотрено снижение прогноза поступления ненефтегазовых доходов на 2025 г. по сравнению с первоначальными планами. Доходы от НДС за 11 месяцев составили 12,7 трлн руб, они увеличились на 6% год к году. Минфин отмечает, что динамика соответствует тренду на охлаждение внутреннего спроса и инфляции. По оценке Минэка, инфляция на 1 декабря составила 6,61% год к году (данные могут быть уточнены после выхода статистики Росстата за ноябрь). По итогам октября она была на уровне 7,7%.