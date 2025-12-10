Дефицит бюджета может оказаться выше планов из-за недобора нефтегазовых доходов

Дефицит бюджета может оказаться выше планов из-за недобора нефтегазовых доходовДоходы и расходы в ноябре были в пределах сезонной нормы
Минфин представил предварительные данные об исполнении бюджета за ноябрь. Общий объем доходов бюджета за 11 месяцев вырос на 0,7% год к году и составил 32,9 трлн руб. Это 88,72% от годового плана в 37,085 трлн руб. Расходы федерального бюджета по итогам января – ноября 2025 г. составили 37,175 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 12,5% в годовом выражении. За 11 месяцев дефицит составил 4,276 трлн руб. (2% ВВП) при плане 5,736 трлн руб. (2,6% ВВП).
Ненефтегазовые доходы (ННГД) за ноябрь составили 2,446 трлн руб. За 11 месяцев показатель равен 24,87 трлн руб., что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минфин отмечает, что в уточненном законе о бюджете предусмотрено снижение прогноза поступления ненефтегазовых доходов на 2025 г. по сравнению с первоначальными планами. Доходы от НДС за 11 месяцев составили 12,7 трлн руб, они увеличились на 6% год к году. Минфин отмечает, что динамика соответствует тренду на охлаждение внутреннего спроса и инфляции. По оценке Минэка, инфляция на 1 декабря составила 6,61% год к году (данные могут быть уточнены после выхода статистики Росстата за ноябрь). По итогам октября она была на уровне 7,7%.