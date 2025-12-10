Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минпромторг предложил расширить налоговые льготы для производителей электроники

Бенефициарами изменений станут компании, специализирующиеся на монопродуктах, например принтерах
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг предложил расширить список получателей льгот по налогу на прибыль и страховым взносам на производителей мониторов и проекторов, звуковых, видео- и сетевых плат, а также принтеров и сканеров. Сейчас такими льготами уже пользуются компании при выпуске ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-карт и кассовых аппаратов. Предложения о расширении перечня были направлены консорциуму «Вычислительная техника» (АНО ВТ) для обсуждения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к АНО ВТ, и источник в одной из компаний – производителей электроники. Источник, близкий к Минпромторгу, подтвердил обсуждение инициативы.

«Ведомости» направили запросы в АНО ВТ и Минфин. Представитель Минпромторга отказался от комментариев.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте