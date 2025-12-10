Минпромторг предложил расширить налоговые льготы для производителей электроники

Минпромторг предложил расширить список получателей льгот по налогу на прибыль и страховым взносам на производителей мониторов и проекторов, звуковых, видео- и сетевых плат, а также принтеров и сканеров. Сейчас такими льготами уже пользуются компании при выпуске ноутбуков, планшетов, смартфонов, смарт-карт и кассовых аппаратов. Предложения о расширении перечня были направлены консорциуму «Вычислительная техника» (АНО ВТ) для обсуждения. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к АНО ВТ, и источник в одной из компаний – производителей электроники. Источник, близкий к Минпромторгу, подтвердил обсуждение инициативы.