Инфляция показала замедление накануне заседания ЦБ по ключевой ставке

С исключением сезонности рост цен оказался ниже таргета ЦБ и составил 3%
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В ноябре инфляция замедлилась до 6,64% год к году после 7,71% в октябре и 7,98% в сентябре. Рост в месячном выражении также снизился до 0,42% после 0,5% в прошлом месяце, но его темп выше, чем в сентябре (0,34%), следует из данных Росстата. С начала года цены поднялись на 5,25%.

Темпы инфляции в сегменте продовольственных товаров замедлились – 0,69% за ноябрь против 1,05% за октябрь (в годовом выражении – на 7,51% вместо октябрьских 9,25%), следует из данных Росстата. Фрукты и овощи подорожали на 4%. Сильнее всего в месячном выражении выросла стоимость огурцов (+26,1%), сладкого перца (+13,1%), помидоров (9,2%), лимонов (6,7%), капусты (+4,5%). Стали дешевле апельсины (-5,3%), сахар (-1,8%), оливковое масло (-1,7%), баранина (-1,5%).

