Инфляция показала замедление накануне заседания ЦБ по ключевой ставке

В ноябре инфляция замедлилась до 6,64% год к году после 7,71% в октябре и 7,98% в сентябре. Рост в месячном выражении также снизился до 0,42% после 0,5% в прошлом месяце, но его темп выше, чем в сентябре (0,34%), следует из данных Росстата. С начала года цены поднялись на 5,25%.