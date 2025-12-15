Газета
Главная / Экономика /

Аналитики «Сбера» ожидают минимальной инфляции за последние пять лет

При этом в декабре – феврале цены могут вырасти на 0,8–2% из-за налоговых изменений
Ксения Котченко
В последние недели года темпы индекса потребительских цен временно ускорятся из-за сезонности, повышения НДС и особенностей российской методологии
В последние недели года темпы индекса потребительских цен временно ускорятся из-за сезонности, повышения НДС и особенностей российской методологии / Алексей Орлов / Ведомости

Инфляция снизится до 5,7% по итогам года – темп роста цен окажется наименьшим за последние пять лет, говорится в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» «Инфляция 2026: приближаясь к цели». Результат текущего года будет значительно ниже, чем в 2024 г., когда рост цен по итогам года составил 9,5%, отмечают авторы исследования.

Замедление будет зафиксировано по широкому кругу компонентов индекса потребительских цен: темпы роста замедлятся в 56 из 79 групп товаров c общим весом 60% корзины, следует из доклада. При этом среди оставшихся 40% корзины больше половины приходится на тарифные и акцизные товары (жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), транспортные услуги, топливо, алкоголь и табак), добавляют авторы.

