В ВЭБе рассказали о конструкции новой экосистемы для инвестиций

В ВЭБе рассказали о конструкции новой экосистемы для инвестицийСоздать ее на базе корпорации в начале декабря поручил президент
Корпорация ВЭБ.РФ планирует создать единый методологический центр по сопровождению крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил зампредседателя института развития Мурат Керефов в ходе выступления на конгрессе «Развивай.рф». В задачи центра будет входить консалтинговое сопровождение крупных проектов, а также «выстраивание бесшовного пути взаимодействия между государством и бизнесом» при их запуске, пояснил он. В результате инвестор сможет на всем своем клиентском пути взаимодействовать с ВЭБом и корпорация будет оказывать ему поддержку, заключил Керефов.
С предложением создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе корпорации с участием Минэкономразвития в начале декабря выступил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!». Он отметил, что часто масштабные соглашения выходят за рамки одного региона. Кроме того, при участии иностранных инвестиций координация на федеральном уровне помогает определить, где лучше реализовать проект с новым партнером.