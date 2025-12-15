В ВЭБе рассказали о конструкции новой экосистемы для инвестиций

Корпорация ВЭБ.РФ планирует создать единый методологический центр по сопровождению крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил зампредседателя института развития Мурат Керефов в ходе выступления на конгрессе «Развивай.рф». В задачи центра будет входить консалтинговое сопровождение крупных проектов, а также «выстраивание бесшовного пути взаимодействия между государством и бизнесом» при их запуске, пояснил он. В результате инвестор сможет на всем своем клиентском пути взаимодействовать с ВЭБом и корпорация будет оказывать ему поддержку, заключил Керефов.