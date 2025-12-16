Эксперты оценили влияние дефицита кадров на удовлетворенность работой

Эксперты оценили влияние дефицита кадров на удовлетворенность работойБлагополучие россиян выросло, но увеличились переработки и переток в низкоквалифицированные специальности
Дефицит кадров способствовал не только увеличению заработной платы, но и стабилизации социально-экономического положения трудящегося населения (особенно уязвимых социально-демографических категорий, таких как молодые и пожилые сотрудники), а также росту удовлетворенности работой. К таким выводам приходят эксперты ФГБУН Института экономики РАН Ирина Соболева и Эдуард Соболев в исследовании «Благополучие работников в трудодефицитной экономике».
В то же время рост заработков сопровождался увеличением продолжительности рабочей недели. В 2023–2024 гг. она достигла рекордно высокого значения – 38,2 часа, пишут авторы со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения – в 2021 г. средняя продолжительность рабочей недели составляла 37,8 часа, а в 2020 г. – 36 часов, сообщал Росстат. Тенденция к увеличению продолжительности рабочей недели резко расходится с трендом, характерным для развитых стран, отмечают авторы. Например, в число стран с короткой рабочей неделей на октябрь 2025 г. входят Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония – в них сотрудники в среднем работают до 36 часов в неделю.