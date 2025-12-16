Газета
Кабмин ожидает сохранения бюджетного дефицита до 2042 года

Правительство опубликовало долгосрочный прогноз на следующие 18 лет
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство ожидает, что федеральный бюджет будет дефицитным ближайшие два десятилетия. Это следует из опубликованного кабмином прогноза до 2042 г. (рассчитан на 18-летний период и обновляется каждые шесть лет). Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного горизонта. При этом если в базовом варианте дефицит в 2042 г. вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП), то консервативный прогноз содержит показатель в 54,7 трлн, или уже 8,4% ВВП.

Расходы, согласно проектировкам правительства, вырастут почти в 3 раза – с 42,8 трлн в 2025 г. до 125,8 трлн в 2042 г. Одновременно их доля от ВВП сократится с 19,7 до 17%. Консервативный сценарий предполагает, что расходы через 18 лет составят 144,5 трлн, или 22,2% ВВП.

