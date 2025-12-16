Кабмин ожидает сохранения бюджетного дефицита до 2042 года

Кабмин ожидает сохранения бюджетного дефицита до 2042 годаПравительство опубликовало долгосрочный прогноз на следующие 18 лет
Правительство ожидает, что федеральный бюджет будет дефицитным ближайшие два десятилетия. Это следует из опубликованного кабмином прогноза до 2042 г. (рассчитан на 18-летний период и обновляется каждые шесть лет). Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного горизонта. При этом если в базовом варианте дефицит в 2042 г. вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП), то консервативный прогноз содержит показатель в 54,7 трлн, или уже 8,4% ВВП.
Расходы, согласно проектировкам правительства, вырастут почти в 3 раза – с 42,8 трлн в 2025 г. до 125,8 трлн в 2042 г. Одновременно их доля от ВВП сократится с 19,7 до 17%. Консервативный сценарий предполагает, что расходы через 18 лет составят 144,5 трлн, или 22,2% ВВП.