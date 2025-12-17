Льготную программу инвесткредитования малого бизнеса перезапустят с 2026 года

Льготную программу инвесткредитования малого бизнеса перезапустят с 2026 годаТакая мера заложена в обновленной стратегии Корпорации МСП
Власти планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей со следующего года. Это следует из презентации Стратегии Корпорации МСП (КМСП) до 2030 г., представленной на заседании совета директоров 16 декабря (документ есть у «Ведомостей»). Такая тема действительно обсуждалась, подтвердил «Ведомостям» представитель КМСП.
Речь идет о программе инвестиционного кредитования, которую реализует Банк России совместно с Минэкономразвития и КМСП. По ней планируется удвоить лимит в 2 раза до 200 млрд руб., пояснил «Ведомостям» представитель КМСП. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели, уточнил он. Кроме того, в 2 раза до 25 млн планируется снизить минимальный размер кредита.