Льготную программу инвесткредитования малого бизнеса перезапустят с 2026 года

Речь идет о программе инвестиционного кредитования, которую реализует Банк России совместно с Минэкономразвития и КМСП. По ней планируется удвоить лимит в 2 раза до 200 млрд руб., пояснил «Ведомостям» представитель КМСП. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели, уточнил он. Кроме того, в 2 раза до 25 млн планируется снизить минимальный размер кредита.