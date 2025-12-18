Рост инфляционных ожиданий до 13,7% не помешает снижению ставки

Рост инфляционных ожиданий до 13,7% не помешает снижению ставкиЭксперты полагают, что причиной могли стать рост налогов и тарифов, сезон и крепкий рубль
Инфляционные ожидания россиян выросли в декабре 2025 г. на 0,4 процентного пункта (п. п.) до 13,7% против 13,3% в ноябре, следует из результатов опроса ООО «ИнФОМ» по заказу Банка России. Показатель измеряется как медиана ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен. Опрос проводился со 2 по 11 декабря.
Наибольший вклад в рост показателя внесли респонденты без сбережений, их инфляционные ожидания повысились на 0,9 п. п. до 14,6%. Это на 0,2 п. п. больше, чем в декабре прошлого года. Участники опроса, которые имеют сбережения, не изменили своих ожиданий – они остались на уровне 12,3%, как и в ноябре, на 0,5 п. п. выше уровня прошлого года.
