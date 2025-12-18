Рост инфляционных ожиданий до 13,7% не помешает снижению ставки

Наибольший вклад в рост показателя внесли респонденты без сбережений, их инфляционные ожидания повысились на 0,9 п. п. до 14,6%. Это на 0,2 п. п. больше, чем в декабре прошлого года. Участники опроса, которые имеют сбережения, не изменили своих ожиданий – они остались на уровне 12,3%, как и в ноябре, на 0,5 п. п. выше уровня прошлого года.