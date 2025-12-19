Газета
Главная / Экономика /

Минфин хочет увеличить лимит страхования по вкладам и эскроу-счетам

Это своевременное решение с учетом высокой инфляции, считают эксперты
Дарья Мосолкина
Наталья Заруцкая
Повышение лимита страховки по рублевым вкладам идет в русле мер властей, направленных на повышение привлекательности долгосрочных сбережений и в целом на увеличение объема длинных денег в экономике
Повышение лимита страховки по рублевым вкладам идет в русле мер властей, направленных на повышение привлекательности долгосрочных сбережений и в целом на увеличение объема длинных денег в экономике / Максим Стулов / Ведомости

Минфин предложил увеличить лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов до 2 млн руб. с текущих 1,4 млн. В частности, эта мера затронет рублевые вклады физлиц со сроком более трех лет, а также вклады в нацвалюте, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами на срок от одного до трех лет. Об этом говорится в соответствующем законопроекте министерства, с которым ознакомились «Ведомости».

При наступлении страхового случая выплаты по этим видам вкладов будут осуществляться общей суммой и будут отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов, сообщили в пресс-службе Минфина. Таким образом, если у гражданина в банке помимо длинного вклада с повышенной страховкой будет еще один вклад на срок до года, то страховка по нему не будет превышать текущий лимит в 1,4 млн руб.

