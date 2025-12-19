Минфин хочет увеличить лимит страхования по вкладам и эскроу-счетам

При наступлении страхового случая выплаты по этим видам вкладов будут осуществляться общей суммой и будут отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов, сообщили в пресс-службе Минфина. Таким образом, если у гражданина в банке помимо длинного вклада с повышенной страховкой будет еще один вклад на срок до года, то страховка по нему не будет превышать текущий лимит в 1,4 млн руб.