Банк России снизил ставку до 16%Регулятор вновь принял осторожное решение на пути к смягчению ДКП
Совет директоров Банка России на последнем в 2025 г. заседании 19 декабря решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. Такого решения ждало большинство – 17 из 23 – экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями».
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 г., а к устойчивой цели в 4% придет в 2027 г.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, говорится в пресс-релизе регулятора: это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
И хотя устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли, отмечает Банк России. Кредитная активность также остается высокой.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, пишет ЦБ. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, пишет регулятор в релизе. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.
Оценка наблюдаемого населением роста цен повысилась в ноябре на 0,4 п. п. и составила 14,5% против 14,1% в предыдущем месяце. Ожидания граждан по инфляции в ближайшие три месяца также выросли до 13,3% после 12,6% в октябре и сентябре, следует из результатов опроса ООО «ИнФОМ» по заказу Банка России. Ценовые прогнозы бизнеса в ноябре достигли максимума с января этого года, следует из комментария «Мониторинг предприятий» Банка России.
Инфляция в России на неделе с 9 по 15 декабря составила 0,05%. Это следует из данных Росстата. С начала месяца инфляция составила 0,11%, с начала года – ускорилась до 5,37%. В ноябре инфляция замедлилась до 0,42% после 0,50% в октябре. Показатель год к году по итогам месяца составил 6,64% (в октябре – 7,71%). При этом ее сезонно скорректированный показатель оказался ниже 4% в пересчете на год, базовая инфляция составила 3,6%, говорит старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
Опрошенные Банком России аналитики в декабре снизили ожидания по инфляции на конец года до 6,3% после 6,6% в ноябре. На конец 2026 г. они ожидают снижения до 5,1%. Прогноз по средней ключевой ставке в 2025 г. не изменился и составил 19,2% годовых, т. е. на остаток 2025 г. средний уровень будет около 16,5%. Ожидания на 2026–2027 гг. выросли до 14,1% годовых (+0,4 п. п. ) и 10,3% годовых (+0,3 п. п.) соответственно.
Незначительное снижение ставки на 50 б. п. выглядит компромиссным решением для Центробанка, говорил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Он добавляет, что ЦБ придется одновременно учитывать падение котировок нефти и рост цен через ожидаемое ослабление рубля, а с другой стороны – падение инвестиционной активности, замедление спроса населения.
Предстоящее увеличение НДС и утилизационного сбора привели к всплеску потребительской активности и розничного кредитования, а сокращение бюджетного стимула – к росту кредитования юридических лиц, говорит руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. В результате ускорилась динамика денежных агрегатов, на которые регулятор обращает пристальное внимание, указывает он. При этом в ноябре рост кредитования уже замедляется (+0,5% месяц к месяцу после +2,2% в октябре), говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Оживление деловой активности может удержать ЦБ от большего снижения, чем на 0,5 б. п., добавляет Петроневич. В октябре рост базовых отраслей составил 2,9% год к году после 0,9% за первые три квартала.
В SberCIB считали более вероятным снижение до 16%, так как регулятор может посчитать текущее замедление инфляции неустойчивым на фоне предстоящего повышения НДС и сложных внешних условий торговли, говорит Рапохин. Последний фактор еще не проявился на валютном рынке, но может стать более заметен в январе при снижении продаж валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций с ФНБ. При этом последние данные по потребительскому спросу и экономической активности подтвердили сохранение сдержанного, но положительного роста экономики, отмечает эксперт.