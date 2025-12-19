Банк России снизил ставку до 16%

Предстоящее увеличение НДС и утилизационного сбора привели к всплеску потребительской активности и розничного кредитования, а сокращение бюджетного стимула – к росту кредитования юридических лиц, говорит руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. В результате ускорилась динамика денежных агрегатов, на которые регулятор обращает пристальное внимание, указывает он. При этом в ноябре рост кредитования уже замедляется (+0,5% месяц к месяцу после +2,2% в октябре), говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Оживление деловой активности может удержать ЦБ от большего снижения, чем на 0,5 б. п., добавляет Петроневич. В октябре рост базовых отраслей составил 2,9% год к году после 0,9% за первые три квартала.