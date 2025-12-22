Аналитики и бизнес оценили, достаточно ли снижения ставки ЦБ на полпроцента

Аналитики и бизнес оценили, достаточно ли снижения ставки ЦБ на полпроцентаРешение вряд ли поможет сильно закредитованным компаниям
Совет директоров Банка России на заключительном заседании этого года 19 декабря снизил ключевую ставку пятый раз подряд. Снижение было осторожным – на 50 базисных пунктов (б. п.) – до 16% годовых, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным «Ведомостями». ЦБ рассматривал варианты сохранения ставки и ее снижения на 50 б. п. и 100 б. п., рассказала в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Текущие показатели устойчивой инфляции в ноябре снизились примерно до 4%, по итогам года она будет минимальной за последние пять лет, сказала Набиуллина. Темпы роста цен в последние месяцы были волатильны – в ноябре они замедлились по сравнению с октябрем. Во многом это произошло за счет стабилизации цен на плодоовощные товары и бензин, которые сильно колеблются, отметила глава ЦБ. По словам Набиуллиной, этому помогли в том числе меры правительства. В конце сентября кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца года, а в середине октября президент подписал указ о введении моратория на обнуление топливного демпфера до мая 2026 г.