Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Аналитики и бизнес оценили, достаточно ли снижения ставки ЦБ на полпроцента

Решение вряд ли поможет сильно закредитованным компаниям
Ксения Котченко
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ
Артем Кудрявцев / Пресс-служба ЦБ

Совет директоров Банка России на заключительном заседании этого года 19 декабря снизил ключевую ставку пятый раз подряд. Снижение было осторожным – на 50 базисных пунктов (б. п.) – до 16% годовых, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным «Ведомостями». ЦБ рассматривал варианты сохранения ставки и ее снижения на 50 б. п. и 100 б. п., рассказала в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Текущие показатели устойчивой инфляции в ноябре снизились примерно до 4%, по итогам года она будет минимальной за последние пять лет, сказала Набиуллина. Темпы роста цен в последние месяцы были волатильны – в ноябре они замедлились по сравнению с октябрем. Во многом это произошло за счет стабилизации цен на плодоовощные товары и бензин, которые сильно колеблются, отметила глава ЦБ. По словам Набиуллиной, этому помогли в том числе меры правительства. В конце сентября кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца года, а в середине октября президент подписал указ о введении моратория на обнуление топливного демпфера до мая 2026 г.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её