Аналитики и бизнес оценили, достаточно ли снижения ставки ЦБ на полпроцента

Текущие показатели устойчивой инфляции в ноябре снизились примерно до 4%, по итогам года она будет минимальной за последние пять лет, сказала Набиуллина. Темпы роста цен в последние месяцы были волатильны – в ноябре они замедлились по сравнению с октябрем. Во многом это произошло за счет стабилизации цен на плодоовощные товары и бензин, которые сильно колеблются, отметила глава ЦБ. По словам Набиуллиной, этому помогли в том числе меры правительства. В конце сентября кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца года, а в середине октября президент подписал указ о введении моратория на обнуление топливного демпфера до мая 2026 г.