Верховный суд признал приоритет налогового залога в банкротстве

Спор о признании налогового органа залоговым кредитором в деле о банкротстве Инзенского деревообрабатывающего завода начался еще в 2023 г. и был рассмотрен судами всех инстанций, включая и сам ВС. Конкурсный управляющий просил признать недействительной сделкой арест, который в 2022 г. налоговый орган наложил на четыре объекта недвижимости и 153 объекта движимого имущества. Общая сумма требований инспекции – 109,7 млн руб. Первая инстанция поддержала конкурсного управляющего, а последующие две (Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа) стали на сторону налоговой и признали приоритет ее залоговых требований.