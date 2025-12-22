Газета
Экономика

Верховный суд признал приоритет налогового залога в банкротстве

Экономическая коллегия отменила собственное определение, восстановив залоговый статус налоговых требований
Георгий Недогибченко
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Верховный суд (ВС) 19 декабря поставил точку в споре о налоговом залоге в деле о банкротстве Инзенского деревообрабатывающего завода, пересмотрев собственную июльскую позицию. После отмены своего определения по вновь открывшимся обстоятельствам высшая инстанция оставила в силе решения апелляции и кассации, признав требования ФНС обеспеченными залогом. Мотивировочная часть нового определения еще не опубликована, поэтому ознакомиться с аргументацией ВС пока нельзя.

Спор о признании налогового органа залоговым кредитором в деле о банкротстве Инзенского деревообрабатывающего завода начался еще в 2023 г. и был рассмотрен судами всех инстанций, включая и сам ВС. Конкурсный управляющий просил признать недействительной сделкой арест, который в 2022 г. налоговый орган наложил на четыре объекта недвижимости и 153 объекта движимого имущества. Общая сумма требований инспекции – 109,7 млн руб. Первая инстанция поддержала конкурсного управляющего, а последующие две (Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа) стали на сторону налоговой и признали приоритет ее залоговых требований.

