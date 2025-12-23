Самозанятые предложили повысить лимит доходов и разрешить нанимать сотрудников

Налог на профессиональный доход (НПД) мог бы стать более привлекательным режимом, если бы лимит доходов для пользования им вырос. Такое мнение высказали 47,7% участников опроса, проведенного деловым объединением «Опора России» в октябре 2025 г. «Ведомости» ознакомились с его результатами. В среднем опрошенные считают необходимым увеличить порог до 3,6 млн руб. с текущих 2,4 млн руб. Проблема особенно усилилась в последнее время, когда в силу инфляции происходит рост стоимости расходных материалов, услуг и аренды недвижимости, поясняют опрошенные.