Самозанятые предложили повысить лимит доходов и разрешить нанимать сотрудников

Самозанятые предложили повысить лимит доходов и разрешить нанимать сотрудниковУчастники опроса «Опоры России» рассказали о своем видении будущего режима НПД
Налог на профессиональный доход (НПД) мог бы стать более привлекательным режимом, если бы лимит доходов для пользования им вырос. Такое мнение высказали 47,7% участников опроса, проведенного деловым объединением «Опора России» в октябре 2025 г. «Ведомости» ознакомились с его результатами. В среднем опрошенные считают необходимым увеличить порог до 3,6 млн руб. с текущих 2,4 млн руб. Проблема особенно усилилась в последнее время, когда в силу инфляции происходит рост стоимости расходных материалов, услуг и аренды недвижимости, поясняют опрошенные.
В опросе приняли участие 1595 респондентов, из которых 52,9% составили самозанятые, 18,3% – индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной системе налогообложения, 15,1% – ИП на НПД, а 13,7% – юридические лица. В опросе приняли участие предприниматели из 82 субъектов России. Основной вид деятельности участников исследования – консалтинговые услуги по различным направлениям (половина опрошенных), сдача квартир внаем (11,2%), образовательные услуги (8,3%).