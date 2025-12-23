В «Сбере» оценили вклад пятиступенчатой шкалы НДФЛ в замедление зарплат

По данным «Сбера», средние зарплаты «на руки» (после уплаты НДФЛ) за III квартал 2025 г. составили 89 200 руб. Это на 13% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом средние зарплаты до вычета налога выросли за этот период больше – на 13,7% до 103 500 руб., оценивают в «Сбере». Таким образом, влияние повышения НДФЛ на заработки россиян оценивается в 0,7 п. п. В то же время введение двухступенчатой шкалы НДФЛ в 2021 г. (с доходов свыше 5 млн руб. взимался по ставке 15%) снизило темпы роста средней зарплаты только на 0,2 п. п., говорится в исследовании.