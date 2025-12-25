Газета
Главная / Экономика /

Экономисты заявили об угрозе экономике из-за недофинансирования бизнеса

Они считают, что ЦБ не учитывает объективные затруднения для российских компаний
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Реальный сектор сталкивается с нарастающим дефицитом финансовых ресурсов, что становится системным ограничением и несет риски для экономического развития на ближайшие годы. К таким выводам пришли эксперты Института комплексных стратегических исследований и Института экономики роста им. Столыпина в исследовании «О дефиците финансовых ресурсов у бизнеса для развития». Под влиянием политики высоких процентных ставок стоимость заемных ресурсов стала несопоставимой с уровнем рентабельности бизнеса, а внутренний рынок капитала так и не смог заместить для бизнеса потерю международного, полагают авторы.

«Говоря о динамике внутреннего банковского кредитования нефинансовых организаций в последние годы, часто отмечают значительный рост этого показателя как в номинальном (более чем на 30 трлн руб. за 2022–2024 гг.), так и в относительном выражении (более чем на 20% в год)», – говорится в исследовании. При этом оценки не учитывают слабую динамику кредитования в предыдущие годы, а также накопленную инфляцию, указывают эксперты. В связи с этим важно анализировать динамику не только по изменению абсолютных значений, но и с учетом инфляции, а также роста экономики (чем больше уровень экономической активности, тем выше потребность в кредитовании).

