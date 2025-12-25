Экономисты заявили об угрозе экономике из-за недофинансирования бизнеса

«Говоря о динамике внутреннего банковского кредитования нефинансовых организаций в последние годы, часто отмечают значительный рост этого показателя как в номинальном (более чем на 30 трлн руб. за 2022–2024 гг.), так и в относительном выражении (более чем на 20% в год)», – говорится в исследовании. При этом оценки не учитывают слабую динамику кредитования в предыдущие годы, а также накопленную инфляцию, указывают эксперты. В связи с этим важно анализировать динамику не только по изменению абсолютных значений, но и с учетом инфляции, а также роста экономики (чем больше уровень экономической активности, тем выше потребность в кредитовании).