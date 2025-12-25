Газета
Экономика

Промпроизводство сократилось в ноябре частично из-за календарного фактора

Машиностроительный комплекс, который был дайвером, сократился на 5,4%
Дарья Мосолкина
IMAGO / CFOTO / TASS
IMAGO / CFOTO / TASS

Объем промышленного производства в ноябре сократился на 0,7% год к году, следует из данных Росстата. Отрицательный результат в годовом выражении зафиксирован впервые с февраля текущего года. По сравнению с октябрем 2025 г. объем промпроизводства сократился еще значительнее – на 4,1%.

Обрабатывающая промышленность в ноябре снизилась на 1% в годовом выражении и на 6,5% в месячном, следует из данных Росстата. Добывающая промышленность выросла на 0,7% год к году и упала на 2,5% месяц к месяцу. В обеспечении электроэнергией, газом и паром показатель снизился на 3,4% год к году, в водоснабжении и утилизации отходов – на 2,3%.

