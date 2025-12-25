Промпроизводство сократилось в ноябре частично из-за календарного фактора

Обрабатывающая промышленность в ноябре снизилась на 1% в годовом выражении и на 6,5% в месячном, следует из данных Росстата. Добывающая промышленность выросла на 0,7% год к году и упала на 2,5% месяц к месяцу. В обеспечении электроэнергией, газом и паром показатель снизился на 3,4% год к году, в водоснабжении и утилизации отходов – на 2,3%.